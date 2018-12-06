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Трамп проигнорировал Клинтон на похоронах Буша

Президент США Дональд Трамп, прибывший в Вашингтонский кафедральный собор на церемонию прощания с бывшим президентом страны Джоржем Бушем-старшим, не стал здороваться с Биллом и Хиллари Клинтон.

Как передает İslam.az со ссылкой на «Интерфакс», Трамп с супругой занял место в первом ряду рядом с Бараком Обамой и его супругой Мишель, с которыми встретился впервые с января 2017 года. При этом он поприветствовал своего предшественника и его жену. Рядом с четой Обама на церемонии сидит чета Клинтонов. Супруга Трампа Мелания пожала руку Биллу Клинтону и помахала рукой его супруге Хиллари. При этом Трамп и чета Клинтонов взаимно проигнорировали друг друга.

После победы на президентских выборах 2016 года Трамп неоднократно подвергал резкой критике демократов и, в частности, своего конкурента на выборах Хиллари Клинтон.

41-ый президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни. В последние месяцы, как сообщают СМИ, часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.


Опубликовано:6 Декабрь, 2018  12:11, ]]>Печать]]>
 
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