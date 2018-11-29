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В Азербайджане запретили строительство в санитарно-защитной зоне кладбищ

Размеры земельных участков, выделенных под кладбище, будут определены в расчете 0,24 гектара на каждые 1000 человек.

Это отражено в утвержденном законопроекте "Правила по закладыванию и управлению кладбищами".

Согласно правилам, земельные участки под кладбища на территориях вокруг населенных пунктов в городах, поселках и сельских населенных пунктах выделяются с тем условием, что минимальная санитарно-защитная зона между участками под кладбища и жилыми и общественными зданиями, объектами сельхозназначения и предприятиями по производству пищевой продукции составляет 300 метров.

Если со времени последних похорон на кладбище, объявленном закрытым, прошло 25 лет, расстояние между кладбищем и населенным пунктом может быть сокращено до 100 метров, если на то будет выдано соответствующее заключение министерства здравоохранения.

На территориях, подпадающих под санитарно-защитную зону имеющихся и проектируемых к закладке кладбищ запрещено строительство жилых и общественных зданий, объектов сельхозназначения и предприятий по производству пищевой продукции, а также сооружений водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд.


Опубликовано:7 Декабрь, 2018  10:52, ]]>Печать]]>
 
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