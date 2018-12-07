В Москве двое сторонников ИГИЛ получили 17 и 18 лет соответственно

Московский окружной военный суд огласил приговор для двух сторонников ИГИЛ, планировавших серию терактов в людных местах в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС, передает Islam.az.

- Суд приговорил Нурлана Махсудова к 18 годам и Магомедхабиба Гаджиева к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы один год, — огласил судья.

Их признали виновными по статьям УК РФ "Организация деятельности террористической организации, запрещённой в РФ" и "Незаконное приобретение оружия и взрывчатки".

По информации ФСБ, осуждённые подготавливали серию терактов в людных местах с использованием начинённых гвоздями бомб. В ходе спецоперации оперативники раскрыли несколько ячеек, при обыске были изъяты два пистолета ПМ, гранаты РГД-5 и самодельные взрывные устройства.