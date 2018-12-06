ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Что находится внутри священной Каабы? Что находится внутри священной Каабы?
Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга? Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга?
Рукопожатие Путина, которое о многом говорит (Видео) Рукопожатие Путина, которое о многом говорит (Видео)
Эльшад Искендеров назначен на высокую должность (Фото) Эльшад Искендеров назначен на высокую должность (Фото)
Как должен выполнять намаз человек, страдающий недержанием мочи? Как должен выполнять намаз человек, страдающий недержанием мочи?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Новости » Ислам в вопросах

Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства?

Читатель спрашивает: Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства?

В некоторых преданиях сказано, будто многобожники с помощью чародеев приворожили пророка Мухаммада (с), а заклинание сбросили в глубокий колодец. И будто Пророк (с) страдал от этого, пока ангел Джабраиль (а) не сообщил ему о местонахождении колдовства. По указанию Его Светлости (с) имам Али (а) достал из колодца заклинание, а Пророк (с), прочитав последние две суры Корана, аннулировал колдовство. Действительно, в 113-й суре повествуется о женщинах-колдуньях. Но это вовсе не является свидетельством того, что Пророка (с) приворожили. Аллах оберегал Своего Посланника (с) от подобных чар. В достоверных религиозных источниках вышеприведенное предание не встречается.


Опубликовано:7 Декабрь, 2018  12:45, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
6 Декабрь, 2018
Действительно ли пророк Иса (а) был распят на кресте, как это утверждают христиане?
5 Декабрь, 2018
В присутствии каких лиц женщина может находиться без хиджаба?
4 Декабрь, 2018
Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга?
3 Декабрь, 2018
Как должен выполнять намаз человек, страдающий недержанием мочи?
1 Декабрь, 2018
Что находится внутри священной Каабы?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
7 Декабрь, 2018

В Азербайджане запретили огораживать могилы
7 Декабрь, 2018

В Афганистане в результате нападение талибов погибли 14 военнослужащих
7 Декабрь, 2018

Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства? Ислам в вопросах
7 Декабрь, 2018

В Москве двое сторонников ИГИЛ получили 17 и 18 лет соответственно
7 Декабрь, 2018
В Азербайджане запретили строительство в санитарно-защитной зоне кладбищ
6 Декабрь, 2018

Теневое ЦРУ: Трамп наступает на союзников России
6 Декабрь, 2018

При теракте в Иране погибло 4 человека

6 Декабрь, 2018
Трамп проигнорировал Клинтон на похоронах Буша
6 Декабрь, 2018

Действительно ли пророк Иса (а) был распят на кресте, как это утверждают христиане? Ислам в вопросах
6 Декабрь, 2018

В США рассматривается резолюция, требующая наказать принца СА за убийство Кашикчы
6 Декабрь, 2018
Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
5 Декабрь, 2018

Минобороны России запретило продажу ракет в Азербайджан
5 Декабрь, 2018
Преступления ИГИЛ будет расследовать следственная группа ООН
5 Декабрь, 2018
ИГИЛ опубликовало видео с чеченскими подростками
5 Декабрь, 2018
Генштаб РФ: На востоке Сирии "спящие" ячейки ИГ перешли к активным действиям
5 Декабрь, 2018
Times: в ОАЭ пытались завербовать британца Хэджеса и пытали его для признания в шпионаже
5 Декабрь, 2018
Король Салман пригласил эмира Катара на саммит
5 Декабрь, 2018

В присутствии каких лиц женщина может находиться без хиджаба? Ислам в вопросах
5 Декабрь, 2018

В США заявили о явной причастности саудовского принца к гибели Кашикчи
5 Декабрь, 2018
Израиль будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН
4 Декабрь, 2018
Во Франции четыре человека погибли из-за протестов "желтых жилетов"
4 Декабрь, 2018
В этом году на территории Азербайджана произошло 3346 землетрясений
4 Декабрь, 2018

Эльшад Искендеров назначен на высокую должность Фото
4 Декабрь, 2018

В Армении разбился Су-25, пилоты погибли
4 Декабрь, 2018
В Турции продолжаются аресты гюленистов
4 Декабрь, 2018
США отправляют авианосец к берегам Ирана
4 Декабрь, 2018

Сенаторы заставили главу ЦРУ рассказать об убийстве Хашкаджи
4 Декабрь, 2018

Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга? Ислам в вопросах
4 Декабрь, 2018
Израиль начинает операцию на границе с Ливаном
4 Декабрь, 2018

Мужчина 15 лет носил на спине парализованную мать
3 Декабрь, 2018
Портной из Сирии первым в мире вышил нитками полный текст Корана
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com