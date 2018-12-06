Читатель спрашивает: Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства?

В некоторых преданиях сказано, будто многобожники с помощью чародеев приворожили пророка Мухаммада (с), а заклинание сбросили в глубокий колодец. И будто Пророк (с) страдал от этого, пока ангел Джабраиль (а) не сообщил ему о местонахождении колдовства. По указанию Его Светлости (с) имам Али (а) достал из колодца заклинание, а Пророк (с), прочитав последние две суры Корана, аннулировал колдовство. Действительно, в 113-й суре повествуется о женщинах-колдуньях. Но это вовсе не является свидетельством того, что Пророка (с) приворожили. Аллах оберегал Своего Посланника (с) от подобных чар. В достоверных религиозных источниках вышеприведенное предание не встречается.