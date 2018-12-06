В Азербайджане запретили огораживать могилы

В Азербайджане надгробные сооружения устанавливаются родственниками, законными представителями захороненного или лицами, понесшими расходы на погребение.

Cогласно утвержденным новым "Правилам по закладыванию и управлению кладбищами", при установке надгробных сооружений учитываются религиозная принадлежность усопшего, указываются ФИО, дата рождения и смерти.

При установке надгробия его высота должна быть не выше 1 метра, ширина 0,6 метра, и стоять на основании могилы шириной 0,6 метра и высотой 0,25 метра. Надгробная плита должна быть установлена на высоте 0,2 метра от земли, длиной до 1,2 метра, шириной до 0,6 метра. При установлении надгробных сооружений следует придерживаться могильных рядов и не огораживать могилы.

При замене или внесении изменений в надгробные сооружения, надписей на них, следует получить согласие руководства кладбища.

Замена или внесение изменений в надгробные сооружения осуществляется с согласия родственников захороненного согласно очередности наследования, установленного в Гражданском кодексе, если такого согласия не достигнуто, замена (изменения) надгробных сооружений не допускается.