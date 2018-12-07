Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и внефракционный депутат Юрий Левченко подрались в прямом эфире парламентского телеканала "Рада".

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, конфликт разгорелся после того, как Барна заявил, что тем депутатам, которые не участвовали в операции в Донбассе и не были мобилизованы, нельзя высказываться о военном положении и бюджете страны.

Левченко, в свою очередь, назвал Барну "прислужником олигархата", а также заявил, что тот "показал свой уровень как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве".

После словесной перепалки Барна подошел к оппоненту, ударил его и свалил на пол, а затем вышел из студии.

Олег Барна не в первый раз оказывается в центре скандала. Так, в декабре 2015 года он устроил в зале заседаний Рады потасовку с тогдашним премьер-министром Арсением Яценюком, за что его даже временно исключали из фракции БПП. А летом прошлого года Барна попал в ДТП в Киеве — автомобиль, за рулем которого он находился, на большой скорости врезался в трамвай, так что тот сошел с рельсов. Тогда пострадали несколько человек, в том числе и сам Барна. Позже он признал свою вину, но утверждал, что в момент происшествия был трезвым.