Начинается суд по делу 11 лиц, арестованных в связи с гянджинскими событиями

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу 11 лиц, арестованных в связи с гянджинскими событиями.

Уголовное дело направлено на рассмотрение Гянджинского суда по тяжким преступлениям.

Это - Маариф Гаджиев, Шахлар Рзаев, Руслан Гасанов, Турал Байрамов, Низами Акперов, Кямал Магеррамов, Сеймур Алиев, Тогрул Вердиев, Орхан Ягналиев, Араз Гасанов и Вагиф Ашрафов.

Они обвиняются по ст. 220.1 (массовые беспорядки) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти) УК.

Уголовное дело передано в производство судьи Фаика Махмудова.

Подготовительное заседание суда назначено на 4 января 2019 года.

В уголовном деле 17 потерпевших лиц.

Согласно официальной информации, возбуждено уголовное дело и ведется следствие совершенного 3 июля заранее спланированного террористического акта против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, акта применения силы против двух сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности, и их убийства 10 июля в Гяндже группой радикально настроенных лиц религиозной направленности, учинивших массовые беспорядки в поддержку этого террористического акта, и по другим фактам.

28 сентября в заявлении журналистам генпрокурор Закир Гаралов отметил о привлечении в связи с гянджинскими событиями к уголовной ответственности 77 человек и объявлении в розыск 11 человек.