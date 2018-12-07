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Суд вернул под арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Роберта Кочаряна, передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

"Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции об аресте. Мы будем обжаловать решение. Согласно решению Апелляционного суда Кочарян должен быть арестован", - сообщил адвокат Айк Алумян.

Однако адвокат ушел от вопроса о том, когда Р.Кочарян будет арестован.

Напомним, что бывший президент Армении был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу Генпрокуратуры на решение Апелляционного суда, который постановил освободить экс-президента, так как Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Соответствующее ходатайство адвокатов отправили на повторное рассмотрение.


Опубликовано:7 Декабрь, 2018  19:14, ]]>Печать]]>
 
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