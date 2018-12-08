Страны ОПЕК+ на заседании в пятницу в Вене приняли решение сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тыс. баррелей, не-ОПЕК 400 тыс.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на министерство энергетики, с целью содействия процессу урегулирования нефтяного рынка Азербайджан поддержал решение о сокращении добычи.

«Азербайджан взял обязательство сократить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки. В октябре добыча составляла 783 тыс. баррелей, со следующего года Азербайджан будет сохранять данный показатель на уровне 763 тыс», - отмечают в министерстве.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов высоко оценил решение принятое по итогам заседания ОПЕК+.

«В последнее время под влиянием политических и экономических факторов цена на нефть снижалась, процесс приобретал продолжительный характер. Преобладание объемов добычи над потреблением, прогнозирование снижения в мировой экономике и на следующий год обеспечивало падение цен. Единственную поддержку й нефтяному рынку могли оказать лишь страны ОПЕК+. Сегодняшнее решение стало очень важным шагом для производителей нефти, нефтяного рынка и будущего нефтяной промышленности», - сказал министр, комментируя решение картеля.