При ударе коалиции разрушена больница

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В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор полностью уничтожена больница.
Oб этом сообщает агентство SANA.
Данные о пострадавших и жертвах пока не приводятся.
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