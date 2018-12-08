ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга? Если разведенный и имеющий сына мужчина женится на женщине, у которой дочь от первого брака, то считаются ли дети махрамами друг для друга?
Эльшад Искендеров назначен на высокую должность (Фото) Эльшад Искендеров назначен на высокую должность (Фото)
Рукопожатие Путина, которое о многом говорит (Видео) Рукопожатие Путина, которое о многом говорит (Видео)
Действительно ли пророк Иса (а) был распят на кресте, как это утверждают христиане? Действительно ли пророк Иса (а) был распят на кресте, как это утверждают христиане?
В присутствии каких лиц женщина может находиться без хиджаба? В присутствии каких лиц женщина может находиться без хиджаба?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2018»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Новости » Новости по миру

На границах Газы 33 палестинца пострадали в стычках с израильской армией

Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновений с израильскими военными в пятницу на восточных границах сектора Газа, возросло до 33.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюции в поддержку Палестины и с осуждением действий Израиля.


Опубликовано:8 Декабрь, 2018  10:42, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
8 Декабрь, 2018
В Дагестане ликвидирован сторонник ИГИЛ
8 Декабрь, 2018
Трамп: Тиллерсону недоставало умственных способностей для поста госсекретаря
8 Декабрь, 2018
Генсек ООН призвал мир острее реагировать на проявления геноцида
8 Декабрь, 2018
При ударе коалиции разрушена больница
8 Декабрь, 2018
Азербайджан сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
8 Декабрь, 2018
В Дагестане ликвидирован сторонник ИГИЛ
8 Декабрь, 2018
Трамп: Тиллерсону недоставало умственных способностей для поста госсекретаря
8 Декабрь, 2018
Генсек ООН призвал мир острее реагировать на проявления геноцида
8 Декабрь, 2018
На границах Газы 33 палестинца пострадали в стычках с израильской армией
8 Декабрь, 2018
При ударе коалиции разрушена больница
8 Декабрь, 2018

Азербайджан сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки
7 Декабрь, 2018

Суд вернул под арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна
7 Декабрь, 2018

ООН: Больше половины населения земли пользуется интернетом
7 Декабрь, 2018
Начинается суд по делу 11 лиц, арестованных в связи с гянджинскими событиями
7 Декабрь, 2018

Пентагон: Дело Кашикчы не повлияло на военное сотрудничество Вашингтона и Эр-Рияда
7 Декабрь, 2018

Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире Видео
7 Декабрь, 2018

В Азербайджане запретили огораживать могилы
7 Декабрь, 2018

В Афганистане в результате нападение талибов погибли 14 военнослужащих
7 Декабрь, 2018

Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства? Ислам в вопросах
7 Декабрь, 2018

В Москве двое сторонников ИГИЛ получили 17 и 18 лет соответственно
7 Декабрь, 2018
В Азербайджане запретили строительство в санитарно-защитной зоне кладбищ
6 Декабрь, 2018

Теневое ЦРУ: Трамп наступает на союзников России
6 Декабрь, 2018

При теракте в Иране погибло 4 человека

6 Декабрь, 2018
Трамп проигнорировал Клинтон на похоронах Буша
6 Декабрь, 2018

Действительно ли пророк Иса (а) был распят на кресте, как это утверждают христиане? Ислам в вопросах
6 Декабрь, 2018

В США рассматривается резолюция, требующая наказать принца СА за убийство Кашикчы
6 Декабрь, 2018
Коалиция США нанесла удар по сирийскому Хаджину
5 Декабрь, 2018

Минобороны России запретило продажу ракет в Азербайджан
5 Декабрь, 2018
Преступления ИГИЛ будет расследовать следственная группа ООН
5 Декабрь, 2018
ИГИЛ опубликовало видео с чеченскими подростками
5 Декабрь, 2018
Генштаб РФ: На востоке Сирии "спящие" ячейки ИГ перешли к активным действиям
5 Декабрь, 2018
Times: в ОАЭ пытались завербовать британца Хэджеса и пытали его для признания в шпионаже
5 Декабрь, 2018
Король Салман пригласил эмира Катара на саммит
5 Декабрь, 2018

В присутствии каких лиц женщина может находиться без хиджаба? Ислам в вопросах
5 Декабрь, 2018

В США заявили о явной причастности саудовского принца к гибели Кашикчи
5 Декабрь, 2018
Израиль будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com