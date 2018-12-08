На границах Газы 33 палестинца пострадали в стычках с израильской армией

Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновений с израильскими военными в пятницу на восточных границах сектора Газа, возросло до 33.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюции в поддержку Палестины и с осуждением действий Израиля.