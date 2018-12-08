Генсек ООН призвал мир острее реагировать на проявления геноцида

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мир острее и серьезнее реагировать на проявления геноцида в любой его форме и с сожалением отметил, что уроки Второй мировой войны не привели к нужным результатам.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Антониу Гутерреш выступая по случаю 70-й годовщины принятия Конвенции о геноциде и международного дня Памяти и достоинства жертв геноцида.

"Мое поколение верило, что после Холокоста мы больше никогда не увидим геноцида. Мы ошибались", - сказал Гуттереш.

Генсек заявил, что "современность не защищает нас от геноцида". "Цифровой век не защищает нас от геноцида. Ничто, кроме наших собственных действий, основанных на наших ценностях и принципах, не может защитить нас от геноцида. Конвенция о геноциде обеспечивает необходимую правовую основу для наших усилий", - сказал Гутерреш.

"К сожалению, международное сообщество иногда не прислушивается к предупреждающим сигналам и не принимает своевременных и решительных мер. Вместо того чтобы предотвращать геноцид, мы по-прежнему реагируем на него зачастую слишком поздно", - заявил глава всемирной организации.

Гутерреш отметил, что "после Нюрнберга нам не удалось предотвратить геноцид в Камбодже, Руанде и Сребренице в бывшей Югославии, но за последние два десятилетия мы, по крайней мере, начали привлекать виновных к ответственности".