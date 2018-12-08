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Трамп: Тиллерсону недоставало умственных способностей для поста госсекретаря

Рексу Тиллерсону недоставало умственных способностей для работы на посту Госсекретаря США. Как сообщает İslam.az, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter, реагируя на критику со стороны бывшего госсекретаря Р. Тиллерсона.

"Майк Помпео отлично работает. Его предшественник Рекс Тиллерсон не обладал необходимыми умственными способностями. Он был глуп как пробка, а я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был ужасно ленив. Теперь игра идет совершенно по-новому, в Госдепе совсем другой настрой!" - написал Трамп.

В марте президент США Трамп объявил, что решил отправить в отставку госсекретаря Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео.


Опубликовано:8 Декабрь, 2018  10:46, ]]>Печать]]>
 
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