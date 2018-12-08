В Дагестане ликвидирован сторонник ИГИЛ

В Дагестане ликвидировали боевика, который входил в состав ИГИЛ.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА «Новости», бандит был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в окрестностях дагестанского села Эндирей.

«Нейтрализованный бандит причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГИЛ, ликвидированной в октябре нынешнего года», - говорится в сообщении.

Добавляется, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.