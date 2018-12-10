CNN опубликовала последние слова Джамаля Кашикчи перед смертью

Последние перед смертью слова саудовского журналиста Джамаля Кашикчи были о том, что он не может дышать.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье телекомпании CNN со ссылкой на источник, слушавший аудиозапись расправы над журналистом в Стамбуле.

"Я не могу дышать", - цитирует источник последние слова Кашикчи.

Как передает телекомпания, на записи есть звуки музыки, которую специально включили, чтобы заглушить шум борьбы с журналистом и последующее расчленение его тела.

По данным источника CNN, запись указывает на то, что убийцы Кашикчи периодически звонили по телефону и докладывали о происходившем.

Ранее Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Кашикчи.