Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска

Системы ПВО отразили атаку в районе аэропорта столицы страны Дамаска.
Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило гостелевидение Сирии.
"Наша ПВО отразила атаку нескольких целей в районе международного аэропорта Дамаска, к югу от города", — передает канал Ikhbariya.
Сирийские военные неоднократно использовали ПВО для отражения различных атак. Последний раз их применяли для того, чтобы сбить несколько целей 29 ноября.
Ранее СМИ сообщили об уничтожении больницы в Сирии при ударе коалиции США.