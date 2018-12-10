Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска

Системы ПВО отразили атаку в районе аэропорта столицы страны Дамаска.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило гостелевидение Сирии.

"Наша ПВО отразила атаку нескольких целей в районе международного аэропорта Дамаска, к югу от города", — передает канал Ikhbariya.

Сирийские военные неоднократно использовали ПВО для отражения различных атак. Последний раз их применяли для того, чтобы сбить несколько целей 29 ноября.

Ранее СМИ сообщили об уничтожении больницы в Сирии при ударе коалиции США.