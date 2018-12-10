В Турции за неделю нейтрализованы 26 террористов

В результате антитеррористических операций, проведенных в Турции с 3 по 10 декабря, нейтрализованы 26 террористов.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает МВД Турции.

Силы безопасности за данный период провели 2817 операции против террористов и их пособников.

Из числа нейтрализованных террористов, один - убит, 19 - схвачены, шесть боевиков сложили оружие и сдались.

В девяти провинциях уничтожено 40 укрытий и убежищ террористов, изъято четыре самодельных взрывных устройств, 426 кг взрывчатки, 21 единицу оружия, семь из которых тяжелые, 2 ручные гранаты и 2 027 боеприпасов.

Задержаны 4403 человека. Из них 926 подозреваются в терроризме, 187 - в преступлениях, связанных с незаконной миграцией, 3290 обвиняются наркоторговле и контрабанде.