Разбирая дела давно минувших дней, человек может руководствоваться самыми разными мотивами. Кто-то получает от этого чисто эстетическое наслаждение, кто-то зарабатывает деньги, сделав «историю» профессией, а кто-то хочет подняться в глазах окружающих. Доказав, например, что его род породовитей других будет.





Большинство людей этим и ограничиваются в своём познании прошлого, чем пользуются власть имущие, продвигая свои цели. Ведь не зная прошлого, невозможно понять настоящее. Сказал Екклесиаст: «Бывает нечто, о чем говорят: "Смотри, вот это новое", но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

Из сознания людей — целенаправленно и злонамеренно — вымывается «память о прежнем», чтобы они не смогли понять суть навязываемого им «нового». И не последним из методов насаждения такого состояния умов является подмена истории реальной на историю описанную. Например, вся так называемая «история Древнего мира» есть сборник мифов, вымыслов и пересказов художественных произведений, выстроенных по ранжиру в соответствии с «общепризнанной» исторической концепцией. Причём речь не о заведомой фальсификации, которая также имеет место, а об источниках, признанных достоверными.

Поинтересуйтесь, сколько трудов Аристотеля, Платона и других «древнегреческих» мыслителей дошло до нас в оригинале? Более того, сколько из них дошло до нас хотя бы просто на греческом языке? Ни одного. Все они стали известны исключительно в переводах на арабский. Однако никто не выказывает ни малейшего сомнения в их подлинности.

Но об этом поговорим в другой раз, сейчас же надо понять одно: опираться на субъективную интерпретацию истории, хоть и освященную научными авторитетами, нельзя. К древней истории это относится в первую очередь. Только история недавняя, проверяемая, дает нам возможность отсеять пропагандистские наслоения и выстроить объективную картину происходящего здесь и сейчас. Потому обратим свой взор на события настоящего, чтобы через призму недавнего прошлого увидеть варианты будущего.

Итак, 1 декабря 2018 года в своей резиденции был найден мертвым, с «явными признаками самоубийства», вице-адмирал Скотт Стирни, командующий 5-м флотом ВМС США. Тут напрашиваются аналогии с печальной судьбой бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола, который выбросился из окна с криком: «Русские идут!» Или с фильмом «Золотой глаз», в котором советская диверсантка, перешедшая на службу в международную террористическую организацию «Янус», задушила канадского адмирала на собственной яхте. Но все-таки начинать следует с Бахрейна. Ведь именно там размещена база 5-го флота США.

При упоминании Бахрейна нам будет предложено множество увлекательных историй про добычу жемчуга, карматское царство и даже «Эпос о Гильгамеше». Согласно легенде, Бахрейн и есть тот самый волшебный остров Дильмун, родина человечества и колыбель цивилизации, где доблестный Гильгамеш чуть было не заполучил напиток бессмертия. Для тех же, кто паче чаяния не ведётся на обаяние древности, достаточно одного слова — нефть. И все сразу встаёт на свои места. Перед глазами вырастают арабские шейхи в колоритных одеяниях, несметные богатства и чёрное золото посреди пустыни. Древние тайны, поиски артефактов, нефть, громадные деньги, что ещё надо среднему американцу, чтобы найти свою смерть? Большинство людей вполне удовлетворятся подобными объяснениями.

Но мы уже оценили уровень достоверности «древней истории», поэтому остаётся нефть. Продукт, безусловно, необходимый для современной цивилизации, но нефти на Ближнем Востоке много, а Бахрейн никогда не был значимой величиной на этом рынке. И тем не менее он всегда интересовал и англичан, под чьим протекторатом находился до 1971 года, и американцев, разместивших на острове целый флот. Выяснить, в чем состоит интерес великих держав, значит понять, что же действительно происходит на «волшебном острове». И для этого нам не понадобится знание истории Шумерского царства. Достаточно заглянуть в век двадцатый.

В 1935 г. Британская империя построила в Бахрейне военно-морскую базу. Но после поражения империи во Второй мировой войне американцы заставили англичан потесниться и стали эту базу с ними делить. В 1971 г. бахрейнцы при поддержке всего прогрессивного человечества получили независимость. Англичане были вынуждены вывести оттуда свои корабли и самолёты. США же подписали соглашение с эмиром Бахрейна, и база перешла в их единоличное пользование и стала местом базирования 5-го флота Соединённых Штатов. Того самого, которым командовал до недавнего времени улыбчивый блондин Скотт Стирни. И если мы посмотрим на карту, то сразу станет ясно, зачем Бахрейн понадобился американцам.

Расположившись в Бахрейне, США получили возможность контролировать большую часть неамериканской нефти, держа под прицелом Саудовскую Аравию, Кувейт, Ирак, Иран, ОАЭ, Персидский залив, Оманский пролив, Аравийское море и Индийский океан заодно. Очень достойное покрытие, и не зря американцы воссоздали расформированный было в 1947 г. 5-й флот не где-нибудь, а именно в Бахрейне. Кстати, произошло это в 1995 г., ровно тогда, когда в прокат вышел 17-й фильм бондианы «Золотой глаз». Тот самый, в котором британский супершпион побеждает убийцу адмирала Фаррела.

Но оставим эти любопытнейшие аналогии и посмотрим на то, что происходило в Бахрейне с момента вывода оттуда английских войск. Прежде всего зададимся вопросом: все ли англичане покинули «остров Дильмун» вместе с моряками Её Величества? Нет, не все. Как минимум, один остался. Звали его Йен Хендерсон, и на протяжении 27 лет он возглавлял Агентство национальной безопасности Бахрейна.

Свою профессиональную деятельность Хендерсон начал в начале 50-х в Кении, где во время восстания Мау-Мау захватил лидера повстанцев. За проявленный героизм он был удостоен нескольких правительственных наград, а потом Корона призвала его на Ближний Восток и он надолго задержался в Бахрейне. В 60-х годах Хендерсон фактически создал Агентство национальной безопасности Бахрейна, главную спецслужбу страны. В 1966 г. он сам же возглавил её и находился на этой должности до 1998 г. Служил хорошо, имел несколько высших наград арабского королевства. В 1986 г. был награждён лично королевой Елизаветой II Орденом Британской империи.

Вообще, в привлечении каким-либо государством специалистов со стороны ничего удивительного нет. Особенно в таком деликатном деле, как отладка работы спецслужб. Практика эта повсеместная, и тот же Фидель Кастро со своими партизанами помогал отстраивать армию и полицию дружественной Эфиопии. США тоже не оставались в стороне, и американские профессионалы были востребованы по всему антикоммунистическому поясу, особенно в Латинской Америке. Очень хорошо эта практика была показана в фильме Коста Гавраса «Осадное положение» (1972), в котором Ив Монтан сыграл именно такого «специалиста».

Но случай с Хендерсоном — это особь-статья. Будучи британским гражданином и офицером спецслужб Её Величества, он занимал высокую должность в Бахрейне вполне официально. В отличие от прочих своих «коллег по цеху». Представляю, что бы началось в мировых СМИ, если бы, например, кто-то из людей Кастро официально возглавил спецслужбы Эфиопии. Кстати, сам Фидель был не в восторге от эфиопских товарищей, но деваться ему было некуда – назвался груздем, полезай в кузов.

Но Хендерсону было можно всё. Вплоть до 1998 года, когда американцы с огромным трудом выдавили его из Бахрейна. Использовав для этого всех, кого только смогли, включая Human Rights Watch и Amnesty International. Эмир Иса ибн Салман, первый глава государства после снятия протектората, ненадолго пережил отставку Хендерсона и умер в марте 1999 г. Взошедший на престол Хамад ибн Иса незамедлительно предоставил Хендерсону статус почетного гостя, в качестве которого тот продолжал пребывать в Бахрейне, пока не скончался в 2013 г.

Кстати, Его Величество Хамад ибн Иса сам обучался в Leys School в Кембридже, в 1968 году окончил Mons Officer Cadet School в Олдершоте (графство Гэмпшир), а затем прошёл курс военного обучения в Королевской военной академии в Сандхёрсте. Весьма неплохое образование для будущего короля, который в 2015 г. дал добро на «второе рождение» британской военно-морской базы в Джуффайре. И уже в апреле 2018 г. принц Эндрю, герцог Йоркский, вместе с наследным принцем Бахрейна Салманом ибн Хамадом официально открыли её.

Как видим, Британия всеми силами стремится сохранить и укрепить рычаги своего влияния в Бахрейне. Но к чему такие усилия? Ведь Королевские ВМС никак не могут соперничать с флотом США. После 1957 г. Великобритания перестала претендовать на военную гегемонию, и англичане выбрали другой формат продвижения своих интересов в мире. Получается, английская база не предназначена для нападения и контроля. Она предназначена для защиты. Но кого и от чего?

Здесь пора посмотреть на Бахрейн с другого угла. Население Бахрейна, а оно на 82% арабское, разделено на шиитов и суннитов. Причем шиитов гораздо больше, чем суннитов. Но король Бахрейна суннит, правительство, силовики и вся элита тоже сунниты. Поэтому недовольные своим положением шииты периодически бунтуют, а король, используя пакистанских наемников, эти бунты гасит.

Исторически так сложилось. Но если вспомнить, под чьим протекторатом находился Бахрейн до 1971 г., кто растил элиту и строил собственно государство Бахрейн, то сомнений в том, кто помог подобному состоянию «исторически сложиться», не остаётся. Уж кому-кому, а британцам опыта в таких делах не занимать. И если мы снова посмотрим на карту, то станет ясно, для чего всё это англичанам понадобилось.

К западу от Бахрейна, всего-то в двадцати километрах, находится Королевство Саудовская Аравия. У них свой король и своя элита, и все они сунниты, но есть в королевстве и шииты, совсем как в Бахрейне, только их поменьше, около 15% от всего населения. Но тонкость в том, что шииты компактно проживают в Восточной провинции, где, так уж вышло, сосредоточены основные запасы нефти. Получается, что большинство саудовцев качают нефть там, где живёт меньшинство саудовцев, причём меньшинство в религиозном смысле. А религиозные противостояния одни из самых взрывоопасных. И если вдруг шиитам удастся изменить свой статус в королевстве Бахрейн, то процесс этот немедленно перекинется на шиитов в соседнем саудовском королевстве, и дальше его будет уже не остановить.

Таким образом, Бахрейн — это один из взрывателей на мине, заложенной под весь Ближний Восток, и кнопка от этого взрывателя находится в руках воспитанников кавалера Ордена Британской империи сэра Йена Хендерсона. А для того, чтобы при взрыве не пострадали «свои», есть база Королевских ВМС. «Ну как не порадеть родному человечку»©, тем более что кто-то же должен продвигать британские интересы в регионе. Противостоит же этим «поджигателям» американская пожарная команда в лице 5-го флота. Покойный вице-адмирал Стирни был, соответственно, главным пожарным. И вот он умер и умер нехорошо. Причём очень уж синхронно с саудовским оппозиционером Джамалем Хашукджи, в убийстве которого многие обвиняют наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана. И всё это на фоне затянувшейся войны в Йемене и череды шпионских скандалов с гражданами Великобритании по всему Ближнему Востоку.

Пружина конфликта сжимается всё туже, и в игру включается всё больше и больше лиц, вплоть до самых высокоранговых. Остаётся только ждать, как будут американцы тушить этот пожар. И будут ли вообще?

Тимур Шангареев

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