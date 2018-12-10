Эрдоган: Говорящие о правах человека были немыми во время происходящих во Франции событий

"Те, кто во время событий в парке Гези в Стамбуле говорили о правах человека, были немыми, глухими и слепыми во время происходящих во Франции и Голландии акций протеста".

Oб этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошедшем в центральном штабе правящей Партии справедливости и развития мероприятии "Культура человечности" ("İnsanlığın mədəniyyəti") и "Надежда на человечность: Турция" ("İnsanlığa ümid: Türkiyə"), проведенном по случаю Всемирного дня прав человека.

"Во время событий в Гези вы подняли на ноги весь мир. И теперь поступите аналогично. Они не сделали этого, не стали вещать происходящее. Так как они не искренние и не честные", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что те, кто косо смотрел на свободу и демократию Турции, сегодня сами перед лицом испытаний: "Никто не может давать Турции уроки демократии. Хочется сказать Европе, что уже раскрыто их истинное лицо, спрятанное под маской культуры".