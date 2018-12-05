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Башар Асад: Войну в Сирии мы можем завершить за несколько месяцев

"Если не будет иностранного фактора, создающего напряжение и ставшего причиной конфликта, войну мы можем завершить за несколько месяцев. Мы надеемся на внутреннюю ситуацию. Сейчас многие сирийцы заодно с государством. Это показывает, что в возвращении земель под контроль сирийского государства велика роль патриотизма".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью газете "Oman Daily", отвечая на вопрос о дате завершения войны.

Б.Асад также отметил, что война в Сирии была запланирована не в 2011 году, а еще 20 лет назад.

Президент Сирии заявил, что арабский мир переживает серьезный период с точки зрения формирования арабского самосознания и отметил важность проделывания работ для формирования национального самосознания, как у русских и турков.

Б.Асад поприветствовал позицию Оманского Султаната в вопросе идущих в регионе процессов, в том числе ирано-иракской войны и сирийском вопросе, и назвал похвальной роль этой страны в посредничестве для устранения напряжения в регионе.


Опубликовано:10 Декабрь, 2018  19:26, ]]>Печать]]>
 
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