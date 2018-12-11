ООН: в Йемене голодает 70% населения страны

Гуманитарная ситуация в Йемене, самой голодающей стране в мире, ухудшается, число людей, нуждающихся в помощи, достигло 20 миллионов человек, что составляет 70% населения страны.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в понедельник журналистам.

«Число голодающих достигло 20 млн человек, что составляет 70% населения страны», — сказал он.

Как подчеркнул Лоукок, это почти вдвое больше, чем было в 2017 году.

По его словам, в настоящий момент Йемену оказывают помощь 152 государства.

В сентябре Лоукок заявлял, что число жителей Йемена, не имеющих возможности регулярно питаться, может возрасти до 11,5 млн.