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Новости » Ислам в вопросах

Правда ли, что Пророк (с) очень любил кошек?

Читатель спрашивает: Правда ли, что Пророк (с) очень любил кошек, и соответствуют ли действительности ходящие в народе слухи об этом?

В народе есть такое поверье, будто после того, как Пророк (с) погладил кошку, им было даровано особое умение. Так, после этого события, коты, падая с высоты, всегда приземляются на лапы. Однако это лишь народное поверье, и не имеет никакого основания. Такой особенностью коты обладали и до Пророка (с). Также в некоторых книгах написано, что будто котенок заснул на одежде Его Светлости (с), и чтобы не беспокоить его, Посланник (с) отрезал подол своей одежды. Однако в достоверных источниках нет подтверждения и этому событию.


Опубликовано:11 Декабрь, 2018  11:22, ]]>Печать]]>
 
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