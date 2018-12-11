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Во Франции более 4000 человек задержали с начала акций протеста

Правоохранительные органы Франции задержали 4523 человека с начала движения "желтых жилетов" в середине ноября.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники в полиции.

По информации телеканала, из этого числа 4099 человек были помещены под стражу.

Данные, которые приводит телеканал, касаются всей территории страны и охватывают период в 24 дня. Задержания проходили не только в ходе масштабных акций протеста, которые проходят по субботам, но также и в будние дни.

Ранее Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что фактически объявляет во Франции чрезвычайное экономическое положение.


Опубликовано:11 Декабрь, 2018  11:54, ]]>Печать]]>
 
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