В Газе ранены 11 палестинских активистов

Силы безопасности Израиля применили боевые пули для пресечения акции по прорыву морской блокады сектора Газа.

Как передает İslam.az со ссылкой на агентство Анадолу, по данным отделения Минздрава Палестины в секторе Газа, огнестрельные ранения получили 11 палестинских активистов, собравшихся в прибрежной зоне на севере анклава.

Это восемнадцатая по счету акция по прорыву морской блокады палестинского анклава, предпринятая жителями сектора Газа начиная с 29 мая.

Каждая из акций пресекалась силами безопасности Израиля, их участники были задержаны, а морские суда конфискованы.

Решение о блокаде Газы было принято Израилем в ответ на победу ХАМАС на парламентских выборах 2006 года в Палестине.

Уровень безработицы в Газе составляет 44%. Более половины населения Газы живет за чертой бедности. Электроэнергия подается в дома и на объекты лишь шесть часов в день, что привело к закрытию части предприятий в секторе Газа. Некоторые предприятия анклава вынуждены работать не в полную силу.

Ранее 33 палестинца на границах Газы пострадали в стычках с израильской армией.