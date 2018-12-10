Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает интернет-издание NEWSru Israel со ссылкой на австралийские СМИ.

При этом Канберра не будет переносить свое посольство в Иерусалим, а откроет там консульство.

Австралийская служба телерадиовещания SBS со ссылкой на высокопоставленные источники пояснила, что официальной причиной отказа от переноса посольства является высокая стоимость данного шага - $200 млн.

NEWSru Israel отмечает, что ранее власти Индонезии потребовали от Австралии отказаться от признания Иерусалима и переноса посольства, угрожая прекращением переговоров о свободной торговле, находящихся на финальной стадии.

В настоящее время в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив.