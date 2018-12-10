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Новости » Точка зрения

Джамаль Хашогги стал "Человеком года"

Журналисты, гонимые за свои взгляды и поиски правды, объединенные общим названием The guardians («стражи» или «хранители»), победили в номинации «Человек года» по версии журнала Time.

Oб этом сообщается на сайте издания.

Титула удостоились несколько журналистов по всему миру. Возглавляет список погибший саудовский журналист Джамаль Хашогги. Редакция отметила, что его убийство не было бы столь резонансным, если бы не самоотверженная репортерская работа Д.Хашогги в течение всей жизни.

«Его смерть обнажила истинную природу улыбающегося принца», - заметили сотрудники Time. Имеется ввиду, что предполагаемый заказчик убийства известного публициста - наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Помимо Д.Хашогги, к «хранителям» причислена главный редактор издания Rappler Мария Ресса. Портал ведет хронику жизни филиппинцев при президенте Родриго Дутерте, описывая жестокую борьбу с неугодными режиму гражданами. Сейчас руководство СМИ обвиняется в мошенничестве, М.Рессе грозит тюремный срок до 10 лет.

Еще два «стража» по версии Time - два репортера агентства Reuters. За сообщения о расправах над мусульманами-рохинджа в Мьянме они получили 7-летние тюремные сроки. Убийцы, которых разоблачили журналисты, были приговорены к 10 годам лишения свободы.


Опубликовано:11 Декабрь, 2018  17:57, ]]>Печать]]>
 
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