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Исполнилось 15 лет со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня годовщина смерти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Cо дня смерти Г.Алиева прошло 15 лет.

Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в азербайджанском городе Нахчыван. По окончании в 1939 году Нахчыванского педагогического техникума он учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия). Начавшаяся война не позволила ему завершить образование. С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел Нахчыванской АССР и Совете народных комиссаров Нахчыванской АССР. В 1944 году был направлен на работу в органы государственной безопасности.

Гейдар Алиев, работавший с этого периода в системе органов безопасности, с 1964 года занимал пост заместителя председателя, а с 1967 года - председателя Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров Азербайджанской ССР, ему было присвоено звание генерал-майора. В эти годы он получил специальное высшее образование в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета.

Будучи избран на пленуме Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана в июле 1969 года первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана, Гейдар Алиев стал руководителем республики.

В декабре 1982 года Гейдар Алиев был избран членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, назначен на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР и стал одним из руководителей СССР. В течение двадцати лет Гейдар Алиев был депутатом Верховного Совета СССР и пять лет занимал пост заместителя председателя Верховного Совета СССР.

В октябре 1987 года Гейдар Алиев в знак протеста против политики, проводимой Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и лично генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, ушел в отставку с занимаемых должностей.

В связи с кровавой трагедией, учиненной 20 января 1990 года в Баку советскими войсками, Гейдар Алиев, выступив на следующий день в представительстве Азербайджана в Москве с заявлением, потребовал наказать организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа.

В знак протеста против двуличной политики руководства СССР в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией, в июле 1991 года он покинул ряды Коммунистической Партии Советского Союза. Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев жил сначала в Баку, а затем в Нахчыване, в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана. В 1991-1993 годах он занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, заместителя председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики.

На проведенном в 1992 году в городе Нахчыван учредительном съезде Партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев был избран председателем партии.

Когда в мае-июне 1993 года в результате крайнего обострения правительственного кризиса в стране возникла угроза гражданской войны и утраты независимости, азербайджанский народ выступил с требованием привести к власти Гейдара Алиева. Тогдашние руководители Азербайджана вынуждены были официально пригласить Гейдара Алиева в Баку. 15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а 24 июля - постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия президента Азербайджанской Республики. 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики.

11 октября 1998 года, набрав на выборах, проведенных в условиях высокой активности народа, 76,1 процента голосов, он вновь был избран президентом Азербайджанской Республики.

Гейдар Алиев, давший согласие на выдвижение своей кандидатуры на проводимых 15 октября 2003 года президентских выборах, отказался от участия в выборах в связи с проблемами со здоровьем. 12 декабря общенациональный лидер Азербайджана, президент Гейдар Алиев скончался в Кливлендской клинике Соединенных Штатов Америки.

Гейдар Алиев был четырежды удостоен Ленинского ордена, ордена Красной Звезды, награжден многочисленными медалями, дважды получил звание Героя Социалистического Труда, награжден многочисленными орденами и медалями различных зарубежных государств. 27 марта 1997 г. в Киеве главе азербайджанского государства вручили высшую награду Украины, орден "Ярослава Мудрого". 13 апреля 1999 г. президент Гейдар Алиев был удостоен наивысшей награды Турции - "Премии Ататюрка во имя Мира". 20 января 2001 г. президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев был удостоен звания "Почетного профессора" Московского государственного университета.


Опубликовано:12 Декабрь, 2018  10:56, ]]>Печать]]>
 
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