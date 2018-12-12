ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГ в Сирии

Самолеты ВВС Ирака F-16 нанесли авиаудары по позициям ИГ на территории Сирии.

Информацию об этом распространило Центральное оперативное командование ВС Ирака.

Сообщается, что иракская авиация нанесла удар по позициям ИГ в местечке Эс-Суса в провинции Дейр- эз-Зор на востоке Сирии. В результате авиаудара были ликвидированы 32 террориста.

По данным иракской разведки, погибшими являются преимущественно члены отряда камикадзе, планировавшего атаку на Ирак.

ВВС Ирака и ранее неоднократно наносили точечные удары по позициям террористов в соседней Сирии, которые, как утверждают в Багдаде, согласовываются с Дамаском.