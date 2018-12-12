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В Сирии обнаружили массовые захоронения с сотнями жертв ИГ

Сирийская армия обнаружила семь массовых захоронений с сотнями жертв «Исламского государства» недалеко от города Бу-Кемаль на реке Евфрат. Об этом сообщило информационное агентство САНА.

В ходе операции по зачистке окраин города солдаты обнаружили траншеи, в которых засыпаны землей сотни неопознанных трупов сирийцев. Многие — со следами пыток. На момент публикации САНА волонтеры Сирийского общества Красного Полумесяца извлекли около сотни тел жертв террористов. Боевики пытали и убивали сторонников правительства в тех регионах, которые держали под своим контролем.

В декабре 2017 года массовые захоронения жертв ИГ обнаружили в освобожденной от террористов Ракке. Среди жертв, личности которых удалось установить, были как сирийские военные, так и мирные жители.


Опубликовано:12 Декабрь, 2018  13:53, ]]>Печать]]>
 
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