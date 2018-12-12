Первая группа туристов посетила Пальмиру после освобождения от ИГИЛ

Первая туристическая группа посетила древнюю сирийскую Пальмиру после освобождения этого города от контроля группировки террористов ИГИЛ.

Туристы, среди которых есть и иностранцы, во вторник осматривают пальмирские исторические памятники. «Мне очень грустно видеть повреждения, нанесенные памятникам, и последствия зверств боевиков», - признается турист-иностранец.

Участникам экскурсии сделали символические подарки на память о поездке. Туристическая группа, в частности, фотографируется на фоне известного амфитеатра Пальмиры и прочих достопримечательностей древнего города, - пишет РИА Новости.

Стоит напомнить, что террористические группировки, действовавшие на территории Сирии, нанесли памятникам истории серьезный ущерб, например, разрушили древнюю Пальмиру и уничтожили порядка 30% зданий, являвшихся объектами всемирного наследия в Алеппо. Сейчас памятники истории восстанавливаются при участии экспертов из Сирии и России.