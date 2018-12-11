Эрдоган: США поставляют оружие курдам в Сирии

США дезинформируют Анкару, утверждая, что не осуществляют поставки оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на посвященном развитию оборонпрома совещании, пишет РИА "Новости".

"В Сирию продолжаются поставки оружия. Кто его отправляет? Наш стратегический партнер. США говорят: нет, не отправляем. Но у нас есть данные разведки, есть снимки этих поставок. Оружие, которое мы изымаем у членов ПКК, это доказывает. Нам было обещано, что YPG уйдут c востока от Евфрата. А в итоге мы видим, что число отправленных им грузовиков с оружием превысило 20 тысяч. Кроме того, США начали обучать 30 тысяч террористов", - сказал турецкий лидер, добавив, что Турция предлагает США проводить совместные операции в Сирии.

По его словам, несмотря на все турецко-американские договоренности, США не выполняют свои обещания по реализации дорожной карты по Манбиджу.

"Президент США Дональд Трамп объявил, что этот район Сирии будет полностью очищен от террористов YPG в течение месяца. Анкара надеется на выполнение этого обещания", - сказал турецкий президент.