Трамп о саудовском кронпринце: Он крепко держит власть в своих руках

Президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать наследника престола Саудовской Аравии принца Мухаммеда бен Салмана, несмотря на заключение ЦРУ, согласно которому он причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает NEWSru.co.il.

"Он лидер Саудовской Аравии. Он очень хороший союзник. На данный момент поддерживать его – значит поддерживать королевство", - сказал Трамп, отказавшись касаться вопроса о причастности принца к убийству журналиста..

Трамп также заявил, что ему неизвестно о попытках части королевской семьи помешать Мухаммеду стать королем. "Ничего не могу сказать, потому что ничего об этом не знаю. Знаю, что он крепко держит власть в своих руках", - сказал американский президент.