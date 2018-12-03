Муж оставил жену на тонущем лайнере

"Корабль терпит кораблекрушение. Эта супружеская пара, сумела добраться до спасательной шлюпки, но, к их глубокому сожалению, там было только одно место. Муж сам забрался в лодку, оставив жену погибать посреди океана. И перед тем как уйти под воду, жена прокричала ему последнюю в своей жизни фразу" — так учительница литературы начала свой первый в этом году урок.

Тут ее рассказ прервался.

“Как вы думаете, — спросила она сидящий перед собой класс — Что это была за фраза?”

Большинство учеников тут же немедленно высказались: “Я тебя ненавижу!”, “Как же я была слепа!” и все в таком духе.

Весь класс наперегонки соревновался в высказываниях, но один мальчик сидел все это время и молчал.

— “А ты как считаешь, что она сказала?” — сказала учительница подойдя к нему.

— Я думаю, что она сказала: “Позаботься о нашем ребенке!”

— “Ты знаешь эту историю?” — удивилась учительница

— “Нет, просто то же самое сказала моя мама перед смертью моему отцу,” — ответил ученик.

Учительница отвернулась, надеясь, что никто не заметил как на ее глаза накатились слезы.

— “Верно” — ответила она

Итак, судно пошло ко дну. Мужчина добрался домой и в одиночку воспитал дочь. Через много лет, уже когда отца не стало, разбирая его вещи, девушка нашла его дневник, в котором прочитала следующее:

“У нее уже был страшный диагноз, когда мы поехали в путешествие. Жить оставалось недолго. Боже, как бы я хотел утонуть вместо нее, но ради блага дочери я не смог. Я мог только оставить ее посреди океана”.

Класс молчал.

По детским глазам, было видно, что их глубоко тронула эта история и что сегодня они впервые поняли, что первое впечатление может быть обманчиво.

Вот почему никогда не стоит судить о людях и их поступках поверхностно, ведь мы многого можем о них не знать.