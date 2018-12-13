США намерены собрать коалицию для борьбы с ракетной программой Ирана

Вашингтон намерен создать коалицию стран для борьбы с иранской ядерной программой на площадке ООН.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"Сейчас время для этого Совета Безопасности серьезно отнестись к реальному риску (ракетного - ред.) распространения со стороны иранского режима… Мы готовы воспользоваться лидерством Америки, чтобы создать коалицию. Сегодня вы слышали 11 членов Совета безопасности, которые присоединились к США, выразив свою обеспокоенность ракетным распространением", - сказал он.

По словам Помпео, США готовы сделать все возможное, чтобы не допустить распространения иранских ракет и ракетных систем, которые потенциально способны нести ядерные боеголовки.

"Американское руководство намерено работать не только с европейцами, мы думаем не только о Германии, Франции, Великобритании, но и с многими другими европейскими странами, которые тоже разделяют нашу обеспокоенность, - страны Ближнего Востока, Азии, Африки, все, присоединяющиеся к усилиям США под нашим предводительством, чтобы сначала признать риск, который представляет собой Иран, а потом выработать ответ, чтобы мы в полной мере обеспечили их сдерживание", - добавил он.