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Турция создала свое Космическое агентство

Турция создала свое Космическое агентство. Как сообщает Islam.az со ссылкой на Anadolu, cоответствующий указ президента Турции опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

Космическое агентство Турции будет обладать отдельным бюджетом и действовать самостоятельно как в административных, так и финансовых вопросах.

Агентство ответственно за разработку и реализацию Национальной космической программы Турции.

Космическое агентство Турции будет связано с Министерством промышленности и технологий, вносить вклад в формирование приоритетов, целей и стратегии страны в сфере аэрокосмических технологий.

Агентство будет ответственно за развитие аэрокосмической промышленности Турции, чья конкурентоспособная продукция внесет вклад в рост благосостояния нации.

Агентство будет вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.


Опубликовано:13 Декабрь, 2018  11:21, ]]>Печать]]>
 
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