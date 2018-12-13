Госсекретарь США: Саудовская Аравия сотрудничает с нами в вопросе безопасности Израиля

"Саудовская Аравия является очень важным союзником для США. Они сотрудничают с начи в вопросе обеспечения безопасности нашей страны и Израиля".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью "Fox News", комментируя шаги, предпринимаемые в последние дни некоторыми американскими сенаторами и конгрессменами против королевства.

Кроме того, госсекретарь не забыл традиционно раскритиковать Иран и заявить, что эта страна дестабилизирует Ближний Восток.