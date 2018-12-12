Ответственность за убийство Хашкаджи возложена на принца

Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Кашикчи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, резолюция была принята единогласно. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии прилечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.

Напомним, сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.