Трамп отменил традиционный рождественский прием для прессы

Президент США Дональд Трамп нарушил вашингтонскую традицию и отменил ежегодный рождественский прием для прессы в Белом доме. Как сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания Fox.

Окружение руководителя администрации США подтвердило достоверность этих сведений. "Рождественская вечеринка для прессы в этом году в график не вносилась, - заявил журналистам представитель Белого дома. - Однако мы выполнили просьбы тех журналистов и членов их семей, которые попросили показать им праздничное убранство Белого дома посредством проведения для них экскурсий".

Трамп в прошлом году, ставшем для него первым на высшем государственном посту в США, провел вместе со своей супругой Меланьей рождественско-новогодний прием в честь освещающих на постоянной основе деятельность Белого дома журналистов. Тем не менее, первая чета США отказалась фотографироваться вместе с приглашенными.

Трамп неоднократно называл часть журналистов "врагами народа". Кроме того, он и в 2017, и в 2018 году отказался от участия в традиционном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Традиция участия главы государства в этом приеме существовала со времен Калвина Кулиджа, 30-го президента США, находившегося у власти с 1923 по 1929 год.