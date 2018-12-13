Читатель спрашивает: Можно ли нарекать новорожденного именем ранее умершего в семье ребенка? Не принесет ли это несчастья младенцу в будущем?

Согласно народному поверью, если новорожденному будет дано имя умершего, то это станет причиной несчастий. Будто в таком случае новорожденного ждет судьба покойного. Однако это не имеет никаких оснований. Имя не может стать причиной благополучия или же несчастий. История имеет тысячи таких фактов. Родители, потерявшие ребенка, могут назвать тем же именем родившегося в последствии младенца. Каждый живет своей жизнью и у каждого свой смертный час.