В Турции вновь арестовали сотни военных

В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) в Стамбуле задержаны 219 военных, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, среди задержанных четыре полковника. Все задержанные имели тесные связи с террористической организацией «FETO».

Сообщается, что они передавали другим членам «FETO» информацию о воинских частях.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 15 153 человека.

По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.