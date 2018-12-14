Израильские военные задержали десятки палестинцев

Израильские силовики минувшей ночью действовали в фактической палестинской столице Рамаллахе в поисках боевиков, убивших накануне двух солдат, и задержали 40 человек по подозрению в терроризме и участии в массовых беспорядках, сообщила армейская пресс-служба.

После вооруженного нападения, произошедшего на перекрестке восточнее Рамаллаха, израильтяне блокировали город и наращивают военное присутствие на всем Западном берегу реки Иордан.

"Минувшей ночью силы Армии обороны Израиля действовали в Рамаллахе после вооруженного нападения, в котором погибли двое солдат ... еще один военнослужащий и гражданское лицо были тяжело ранены", - говорится в армейской сводке.

В Рамаллахе расположена резиденция президента Палестины Махмуда Аббаса, другие органы власти и иностранные дипмиссии, включая представительство РФ при Палестинской национальной администрации.

Военные говорят, что совместно с сотрудниками антитеррористической Общей службы безопасности (ШАБАК) и полицейскими задержали 40 подозреваемых в причастности к "террористической деятельности, народному террору и массовым беспорядкам".