Эрдоган пообещал ввести войска в Манбидж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что турецкие ВС войдут в сирийский Манбидж, если его не покинут курдские формирования. С соответствующим заявлением турецкий лидер выступил в пятницу на конференции высших судебных инстанций стран Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, передает ТАСС.

"Мы намерены обеспечить стабильность и безопасность к востоку от реки Евфрат в Сирии. Если Манбидж не будет очищен от курдских формирований, то мы войдем и туда", - сказал он.

Кроме того, президент отметил, что "США стараются отвлечь внимание Турции путем затягивания реализации дорожной карты по Манбиджу". "Соединенные Штаты стремятся ослабить нашу решимость в вопросе борьбы с террористами", - констатировал Эрдоган.

В среду президент Турции сообщил о намерениях Анкары начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований в Сирии.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции - "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также был оккупирован населенный курдами регион Африн.