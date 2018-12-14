В Иордании разогнали протестующих слезоточивым газом

Силы безопасности Иордании применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших сегодня на улицы столицы страны в знак протеста против политики властей и с требованием проведения конституционных реформ, передает Islam.az со ссылкой на РИА "Новости".

На протесты в Аммане собрались порядка двух тысяч человек, прибывших из разных регионов страны. Помимо прочего, протестующие требовали освобождения политических заключенных, роспуска парламента, смещения правительства и конституционной монархии, а также отказа от "чрезмерных налогов".

Силы безопасности были вынуждены применять силу, чтобы сдержать протестующих, которым впоследствии удалось прорвать кордон. В ходе протестов пострадали пять сотрудников правоохранительных органов, пять протестующих были задержаны за ношение холодного оружия. Полиция применила слезоточивый газ, когда демонстранты попытались перекрыть дорогу.

Местные СМИ сообщают, что в протестах приняли участие также бывшие и нынешние депутаты.