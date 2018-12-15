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Не менее 75 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе

По меньшей мере 75 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. Как передает Islam.az, масштабы выступлений, которые продолжают восьмимесячный "Великий марш возвращения", сравнительно невелики, несмотря на обострившуюся в последние дни ситуацию на Западном берегу реки Иордан.

"В столкновениях с солдатами израильской армии на восточной границе сектора Газа ранения получили 75 палестинцев, в том числе семеро сотрудников "скорой помощи" и журналист", - сказал аль-Кидра. Число пострадавших в последние три недели заметно меньше, чем в предшествующие месяцы марша, когда счет шел на сотни.


Опубликовано:15 Декабрь, 2018  10:40, ]]>Печать]]>
 
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