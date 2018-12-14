Читатель спрашивает: Куда должен быть направлен взгляд во время выполнения действий намаза?

Не одобряется во время намаза бросать взгляд по сторонам, намеренно моргать, вращать зрачками. Это не аннулирует намаз, но уменьшает благость этого богослужения. Желательно стоя смотреть на мохур. При выполнении поясного поклона взгляд должен быть направлен между ног. При произношении ташаххуда и приветствий желательно устремлять взгляд на уровне колен. Эти правила служат для концентрации во время намаза. Не приветствуется смыкание глаз на протяжении всего намаза, в том числе и во время земного поклона.