Как быть, если родственник не желает поддерживать связь и сторонится человека?

Читатель спрашивает: Ислам рекомендует поддерживать связь с родственниками. Но как быть, если родственник не желает этого и сторонится?

Согласно Исламу, с родственниками обязательно следует поддерживать связь, помогать им, обходится с ними ласково и радушно, навещать их во время болезни. Человек не должен отказываться от этого, даже если родственник будет к нему холоден и равнодушен. Если родственник не посещает человека и выражает недовольство, когда посещают его, то можно с ним поддерживать связь иными путями, например, поддерживать связь при помощи телефонных звонков.