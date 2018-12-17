В Эр-Рияде отвергли резолюцию США

Саудовская Аравия отвергла резолюцию американского сената, в которой заявляется о том, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд несёт ответственность за убийство журналиста Джамаля Кашикчи.

Oб этом сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление МИД королевства.

«Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, высказанную недавно сенатом Соединённых Штатов, которая основывалась на необоснованных претензиях и обвинениях и заключала в себе грубое вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая региональную и международную роль королевства», — указывается в заявлении.

В ведомстве при этом подчеркнули «свою приверженность развитию отношений с Соединёнными Штатами». Отмечается, что королевство «выражает обеспокоенность» относительно позиции американского сената.