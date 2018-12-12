Мубариз Гурбанлы: В социальных медиа пропагандируются чуждые человеческим ценностям вопросы

"Социальные медиа всегда были предметом обсуждения на уровне международных организаций. Это средство с точки зрения налаживания общения между людьми в мире превосходит другие образцы медиа. Потому что здесь каждый может выразить свое мнение в индивидуальном порядке".

Как сообщает Islam.az, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы сказал в ходе конференции на тему "Религиозные структуры и социальные медиа".

По его словам, наряду с позитивными сторонами социальные медиа имеют определенные проблемы: "В некоторых странах были приняты шаги в направлении контроля законодательством деятельности социальных медиа на государственном уровне. Некоторые преподносят это как препятствия свободе".

Председатель Госкомитета добавил, что даже в самых развитых европейских странах социальные медиа контролируются: "Потому что в этой области порой наблюдаются вспышки дезинформации. В то же время широко пропагандируются и поощряются чуждые нравственности и человеческим ценностям вопросы. Поэтому данная тема постоянно находится в центре внимания и в Азербайджане".