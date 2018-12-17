Израильские силы минувшей ночью арестовали 18 палестинцев

Израильские силы минувшей ночью в различных регионах на Западном берегу реки Иордан арестовали 18 палестинцев.
B последние дни на Западном берегу реки Иордан между силами Израиля и палестинцами происходят столкновения. В прошлую пятницу силы Израиля задержали и арестовали в Рамаллахе более 60 палестинцев.
Палестинские источники сообщают, что израильские силы в среднем задерживают 15 палестинцев.
На прошлой неделе армия Израиля снесла дом палестинского активиста Ашрафа Наалу, погибшего в городе Тулькарм.