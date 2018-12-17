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Израильские силы минувшей ночью арестовали 18 палестинцев

Израильские силы минувшей ночью в различных регионах на Западном берегу реки Иордан арестовали 18 палестинцев.

B последние дни на Западном берегу реки Иордан между силами Израиля и палестинцами происходят столкновения. В прошлую пятницу силы Израиля задержали и арестовали в Рамаллахе более 60 палестинцев.

Палестинские источники сообщают, что израильские силы в среднем задерживают 15 палестинцев.

На прошлой неделе армия Израиля снесла дом палестинского активиста Ашрафа Наалу, погибшего в городе Тулькарм.


Опубликовано:17 Декабрь, 2018  15:54, ]]>Печать]]>
 
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