Израильские силы минувшей ночью арестовали 18 палестинцев

Израильские силы минувшей ночью в различных регионах на Западном берегу реки Иордан арестовали 18 палестинцев.

B последние дни на Западном берегу реки Иордан между силами Израиля и палестинцами происходят столкновения. В прошлую пятницу силы Израиля задержали и арестовали в Рамаллахе более 60 палестинцев.

Палестинские источники сообщают, что израильские силы в среднем задерживают 15 палестинцев.

На прошлой неделе армия Израиля снесла дом палестинского активиста Ашрафа Наалу, погибшего в городе Тулькарм.