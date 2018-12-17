В Карабахе армянский солдат подорвался на мине

Солдат армянской оккупационной армии Геворк Ованисян подорвался на мине в Карабахе, сообщает Новости Армения.

Согласно информации, раненный доставлен в Центральный клинический госпиталь министерства обороны Армениив Ереване. В военном госпитале сообщили, что у военнослужащего ранения левой стопы и левой половины лица. Состояние оценивается как стабильное тяжелое.

Напомним, что сегодня же из оккупированного Карабаха в Ереван был доставлен рядовой Рафик Ваганян с огнестрельным ранением в области глаза. Таким образом, согласно информации армянского издания, за три дня в ереванский госпиталь были доставлены из Карабаха четверо военнослужащих с различными ранениями.